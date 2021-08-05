Зеленский о голосовании украинцев из ОРДЛО на выборах в российскую Думу: "Это рабство какое-то!"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал фактическим рабством привлечение населения оккупированных территорий к голосованию на выборах в РФ
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом", передает РБК-Украина.
"Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими, - ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то", - сказал Зеленский.
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Он отметил, что голосование населения оккупированных территорий в Ростовской области долго не продлится.
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"Но, как показывает история, обычно такие шаги история смывает, как после дождя. Все это пройдет", - пояснил Владимир Зеленский.
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