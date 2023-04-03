Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"5 апреля отряды ДПСУ вышли на приграничья Черниговской области, а еще через два дня был поднят сине-желтый украинский флаг над Гремячем. С момента полномасштабного наступления тогда прошло 38 дней, но казалось, что вечность. Вечность борьбы, силы, несгибаемости и единения. Мы стали одним целым. Крепким кулаком, который бил врага и уничтожал его", - говорится в сообщении.

"Освободили Черниговщину, освободим и Украину!" – добавили в пресс-службе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил , что оккупанты в полной мере понесут ответственность за свои преступления.

"Повсюду, куда заходил российский триколор, принесено зло и страдания. Везде, где была оккупация, людей калечили и расстреливали. Города и села уничтожали. Ответственность оккупанта за все это должна быть полноценной. Только когда мир строится на справедливых основах осуждения агрессии и когда ответственность того, кто его разрушил, обеспечивается полностью, – мир может держаться долго", - написал он.