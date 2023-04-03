Зеленский о годовщине освобождения Черниговщины: "Ответственность оккупанта должна быть полноценной"
Год назад ВСУ выгнали российских оккупантов из Черниговщины. 3 апреля 2022 года армия РФ полностью вышла из населенных пунктов вокруг Чернигова
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"5 апреля отряды ДПСУ вышли на приграничья Черниговской области, а еще через два дня был поднят сине-желтый украинский флаг над Гремячем. С момента полномасштабного наступления тогда прошло 38 дней, но казалось, что вечность. Вечность борьбы, силы, несгибаемости и единения. Мы стали одним целым. Крепким кулаком, который бил врага и уничтожал его", - говорится в сообщении.
"Освободили Черниговщину, освободим и Украину!" – добавили в пресс-службе.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил , что оккупанты в полной мере понесут ответственность за свои преступления.
"Повсюду, куда заходил российский триколор, принесено зло и страдания. Везде, где была оккупация, людей калечили и расстреливали. Города и села уничтожали. Ответственность оккупанта за все это должна быть полноценной. Только когда мир строится на справедливых основах осуждения агрессии и когда ответственность того, кто его разрушил, обеспечивается полностью, – мир может держаться долго", - написал он.
- 31 марта Зеленский и иностранные политики почтили память погибших от рук оккупантов жителей Бучи.
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