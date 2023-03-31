Зеленский о годовщине освобождения Бучи: никогда не простим 33 дня оккупации, более 1400 смертей и 9 тыс. российских военных преступлений
Сегодня, 31 марта, ровно год, как украинские воины освободили Бучу от российского войска. Город был под оккупацией 33 дня
Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский .
"Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 детских. Более 175 человек найдено в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений", - написал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что сейчас 365 дней, как Буча снова свободен украинский город, является символом зверств армии России.
"Никогда не простим. Накажем всех виновных", - добавил президент.
Справочно. Битва за контроль над городом Буча между российскими и украинскими вооруженными силами и другими вооруженными формированиями во время российского вторжения в Украину началась 25 февраля 2022 года. В рамках наступления на Киев российские войска пытались контролировать Бучу, Ирпень и Гостомель, чтобы окружить и осаждать украинскую столицу Киев с запада. Колонны россиян двигались с территории Беларуси через Чернобыль - Иванков - Дымер.
Из-за интенсивности наступления на Киев ОВА назвала Бучу, а также Ирпень, Гостомель, трассу М06 и Вышгород самыми опасными местами области. ВСУ возобновили контроль над городом 31 марта 2022 года.
Напомним, Укрпочта к годовщине освобождения трех городов Киевщины 31 марта выпускает марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".
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