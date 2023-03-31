Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский о годовщине освобождения Бучи: никогда не простим 33 дня оккупации, более 1400 смертей и 9 тыс. российских военных преступлений

Зеленский о годовщине освобождения Бучи: никогда не простим 33 дня оккупации, более 1400 смертей и 9 тыс. российских военных преступлений

31 мартa, 2023 пятница
09:46
война с Россией

Сегодня, 31 марта, ровно год, как украинские воины освободили Бучу от российского войска. Город был под оккупацией 33 дня

Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский .

"Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 детских. Более 175 человек найдено в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас 365 дней, как Буча снова свободен украинский город, является символом зверств армии России.

"Никогда не простим. Накажем всех виновных", - добавил президент.

Справочно. Битва за контроль над городом Буча между российскими и украинскими вооруженными силами и другими вооруженными формированиями во время российского вторжения в Украину началась 25 февраля 2022 года. В рамках наступления на Киев российские войска пытались контролировать Бучу, Ирпень и Гостомель, чтобы окружить и осаждать украинскую столицу Киев с запада. Колонны россиян двигались с территории Беларуси через Чернобыль - Иванков - Дымер.

Из-за интенсивности наступления на Киев ОВА назвала Бучу, а также Ирпень, Гостомель, трассу М06 и Вышгород самыми опасными местами области. ВСУ возобновили контроль над городом 31 марта 2022 года.

Напомним, Укрпочта к годовщине освобождения трех городов Киевщины 31 марта выпускает марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

Видео
Президент Украины
Киевщина
оккупированные территории
Буча
Владимир Зеленский
Читайте также:
Сі Цзіньпін
30 мартa, 2023 четверг
Си Цзиньпин готовит Китай к войне, – Foreign Affairs
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
29 мартa, 2023 среда
В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину
F-16
30 мартa, 2023 четверг
Истребители F-16 для Украины уже готовы в Нидерландах, - польский политик Чех
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.31
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
31 мартa
10:35
Орбан считает, что страны ЕС близки к тому, чтобы отправлять миротворческий контингент в Украину
10:19
Суд арестовал недвижимость обанкротившегося банка более чем на 360 млн грн
10:17
В Минэнерго предупредили о возможных отключениях электроэнергии в Харьковской и Житомирской областях
10:16
Швеция еще может стать членом НАТО до июля, - Столтенберг
10:07
OPINION
Вероятность того, что ядерный шантаж Путина сработает, невелика
09:55
Ситуация на пограничных: ночью враг обстрелял две общины Сумщины
09:55
Курс валют в Украине на 31 марта: сколько просят за доллар и евро
09:53
Трамп
"Политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне": Трамп отреагировал на уголовные обвинения
09:41
Взрывы на железнодорожных путях в Джанкое ограничили количество "калибров" в Черном море, - Гуменюк
09:40
Обновлено
В храме в Индии в результате провала пола по меньшей мере 35 человек погибли
09:30
Глава МАГАТЭ после визита на ЗАЭС может поехать в РФ для переговоров
09:15
В РФ заявили, что не планируют новую мобилизацию: "хватает добровольцев"
08:48
Обновлено
Россияне выпустили по Харькову 9 ракет: повреждены объект инфраструктуры и дома, есть раненые
08:41
ВСУ за сутки уничтожили 460 российских окупантов, 9 дронов и 5 танков, - Генштаб
08:40
В Пентагоне не видят признаков передачи КНДР дополнительного вооружения России
08:29
За сутки российские войска убили мирного жителя Бахмута, в области ранены 6 человек
08:19
Япония ввела новый пакет санкций против России, запрещающий экспорт компонентов для авиации
08:08
Белый Дом
В Белом доме высказались о предстоящем председательстве России в Совбезе ООН
08:07
OPINION
Изнасилование в Закарпатье: судьба потерпевших зависит от одной поправки к одному закону
07:55
Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно прошел новые испытания
07:40
Армия РФ выпустила 243 снаряда по Херсонщине в сутки: один человек погиб, двое ранены
07:33
Обновлено
Враг атаковал Запорожье: поврежден инфраструктурный объект, горит дом
06:59
Россияне ночью атаковали Украину 9 ракетами и 10 "шахедами", - Генштаб
06:49
На восстановление временно оккупированного Мариуполя необходимо 20 лет и $14,5 млрд, - мэр
06:26
Новые призывники не увеличат боевую мощь России в краткосрочной перспективе, - ISW
05:53
Швеция медленно двигается на пути к НАТО, - парламент Турции
05:27
Более 11 тысяч украинских военных тренируются за границей, - Пентагон
02:52
Никита Потураев
Потураев о выселении УПЦ МП из Лавры: "Возможно, придется получить решение суда"
02:39
ВСУ демобилизовали российских лейтенантов, капитана и снайпера из ЧВК Вагнера, - офицер Штефан
02:11
Украинца Трубина признали самым дорогим молодым голкипером мира
01:35
Суд выдвинул Трампу обвинение по уголовному делу
00:57
Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
00:41
На Сумщине в результате российских обстрелов повреждены зернохранилище и дом: есть раненый
00:30
Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО
00:16
Мария Захарова
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 30 марта
00:03
Команды из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм в Польше
2023, четверг
30 мартa
23:40
Украина будет бойкотировать соревнования, на которых выступят спортсмены из РФ или Беларуси, - решение правительства
23:09
МВФ
31 марта МВФ может окончательно одобрить программу финансирования Украины более чем на $15 млрд
22:32
Kalush Orchestra стал послом штурмовой бригады "Ярость" Нацполиции
22:13
Готовим приближение нашей победы и наказание врагам, - Зеленский о 400 днях обороны Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV