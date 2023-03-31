Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский .

"Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 детских. Более 175 человек найдено в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас 365 дней, как Буча снова свободен украинский город, является символом зверств армии России.

"Никогда не простим. Накажем всех виновных", - добавил президент.

Справочно. Битва за контроль над городом Буча между российскими и украинскими вооруженными силами и другими вооруженными формированиями во время российского вторжения в Украину началась 25 февраля 2022 года. В рамках наступления на Киев российские войска пытались контролировать Бучу, Ирпень и Гостомель, чтобы окружить и осаждать украинскую столицу Киев с запада. Колонны россиян двигались с территории Беларуси через Чернобыль - Иванков - Дымер.

Из-за интенсивности наступления на Киев ОВА назвала Бучу, а также Ирпень, Гостомель, трассу М06 и Вышгород самыми опасными местами области. ВСУ возобновили контроль над городом 31 марта 2022 года.

Напомним, Укрпочта к годовщине освобождения трех городов Киевщины 31 марта выпускает марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".