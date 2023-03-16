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Зеленский о годовщине атаки РФ на драмтеатр в Мариуполе: не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы

16 мартa, 2023 четверг
09:22
война с Россией

Год назад российские захватчики атаковали Драматический театр в Мариуполе, где прятались мирные жители от бомбардировок. По словам Зеленского, "мы идем к обеспечению полной ответственности агрессора"

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

Год назад, 16 марта 2022 года, российская армия целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя. Тогда здание было укрытием для местных жителей от вражеских атак, рядом была надпись "Дети".

"Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашей страны, нашего народа".

Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы.
Помним всех, чью жизнь унес российский террор", - подчеркнул глава государства.

  • 16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
  • 23 марта 2022 года стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.
  • 20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно .
  • 30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.
  • По состоянию на 24 июля РФ готовила расследование о событиях в Мариупольском драмтеатре. А Центр противодействия дезинформации сообщал, что россияне распространяли фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергали.
  • Уже 18 августа Петр Андрющенко информировал , что оккупанты начали восстанавливать разрушенный ими драмтеатр и украли уникальную детскую площадку из сквера.
  • Российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".
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2023, четверг
16 мартa
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