Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского.

Год назад, 16 марта 2022 года, российская армия целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя. Тогда здание было укрытием для местных жителей от вражеских атак, рядом была надпись "Дети".

"Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашей страны, нашего народа".

Не простим оккупантам ни одной разрушенной судьбы.

Помним всех, чью жизнь унес российский террор", - подчеркнул глава государства.