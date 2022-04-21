Зеленский о деблокаде Мариуполя: на сегодняшний день мы не можем пройти оккупированные 120 км в город, договариваемся о гуманитарных коридорах

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу BFM TV, видео которого размещено в телеграмм-канале Офиса президента Украины.

"Относительно нашей армии, пройти эти оккупированные 120 км сегодня нам не дает техника РФ, чтобы дойти до военной разблокировки города Мариуполь. Мы на сегодня сделать этого не можем. Гуманитарные коридоры - мы договариваемся и открываем, и некоторые люди оттуда уезжают, но те тысячи , о которых я вам сказал, они пока заблокированы, и пока Россия не дает этим людям возможности выйти из этого плена", - сказал Зеленский.



Он добавил, что Украина делает все возможное.



Зеленский подчеркнул, что на Азовстали сейчас находятся не только украинские военные, но и мирные жители. Среди них – дети и пожилые люди. Речь идет о примерно тысяче местных жителей.



"Делаем все, что можем. Действительно, они заблокированы... И местные люди - дети и пожилые люди, и военные заблокированы в Мариуполе. Это больше похоже не на войну, а на террористическую операцию по Мариуполю и его жителям. Там разрушено все , 95-98% всех зданий: школы, детские сады, жилые кварталы, заводы, набережная..." – сказал Владимир Зеленский.



Оккупанты бомбят город из самолетов, поражают артиллерией и ракетами.



Говоря о принудительном вывозе оккупантами местных жителей, президент сказал, что многие просто исчезли.



"Они находятся в разных городах, в лагерях специальных на российской территории, а некоторые просто исчезли. От 2,5 до 5 тыс детей, выехавших в ту сторону, исчезли. Без вести исчезли дети. Это страшная трагедия", - подчеркнул президент Украины.