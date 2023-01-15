Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

"Благодарю каждого нашего бойца, нашего солдата, сержанта, офицера, которые понимают, насколько важно уничтожить оккупанта именно на этом направлении. Россия сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя. Наши же герои делают для себя эту битву принципиальной для уничтожения боевого потенциала государства-террориста", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донетчину, за Луганщину идет "без передышки, без остановки".

Президент добавил, что каждый день украинской стойкости на Донбассе и каждый успех ВСУ в обороне – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства.

Ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются .

14 января представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Россия понесла колоссальные потери и заплатила большую цену за атаки города Соледар в Донецкой области.

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