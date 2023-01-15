Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский о боях за Соледар и Бахмут: РФ сделала битву за Донбасс принципиальной для себя

Зеленский о боях за Соледар и Бахмут: РФ сделала битву за Донбасс принципиальной для себя

15 января, 2023 воскресенье
21:46
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала битву за Донбасс принципиальной для себя. Битва за Бахмут, Соледар и всю Луганщину продолжается непрерывно

Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

"Благодарю каждого нашего бойца, нашего солдата, сержанта, офицера, которые понимают, насколько важно уничтожить оккупанта именно на этом направлении. Россия сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя. Наши же герои делают для себя эту битву принципиальной для уничтожения боевого потенциала государства-террориста", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донетчину, за Луганщину идет "без передышки, без остановки".

Президент добавил, что каждый день украинской стойкости на Донбассе и каждый успех ВСУ в обороне – это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства.

  • Ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются .
  • 14 января представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Россия понесла колоссальные потери и заплатила большую цену за атаки города Соледар в Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Владимир Зеленский
Бахмут
Соледар
Читайте также:
окупант, орк, солдати росія
13 января, 2023 пятница
В России придумали новые условия для переговоров с Украиной, хотят без посредников
танк Challenger 2
14 января, 2023 суббота
Великобритания передаст Украине эскадрон танков Challenger 2
ВРП
14 января, 2023 суббота
Новоизбранный член Высшего совета правосудия заявил, что продолжит поездки в РФ, его должна проверить СБУ, - исполнительный директор Фонда DEJURE
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 января
21:17
"Эти же террористы придут и за вами": Зеленский обратился к россиянам
20:48
Столтенберг рассказал, каков риск применения Россией ядерного оружия
20:36
Свет
Дефицит генерации в энергосистеме огромен. Ряд украинских ТЭС не работает, - руководитель YASNO Коваленко
20:27
Украинские расследователи обнародовали подробности о 44 россиянах, причастных к удару по многоэтажке в Днепре
20:22
Генсек НАТО прогнозирует больше тяжелого вооружения для Украины
20:08
OPINION
Языковой вопрос. Необходимость мимикрировать была ужасной
20:06
ЧВК Вагнера
ВСУ ликвидировали 77% "мобилизованных" Пригожиным зэков, - Подоляк
19:54
Обновлено
Российской ракетой уничтожен целый подъезд многоэтажки в Днепре: уже известно о 30 погибших, 75 раненых, 12 человек в тяжелом состоянии, 43 – в розыске
19:25
Чтобы Ривне было защищено от "шахедов": Порошенко передал 104-й бригаде Терробороны грузовики DAF с установленными на них зенитками
19:10
Интервью
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Россия шатается как карточный домик: ее падение – вопрос времени, – эксперт из Вашингтона Рамиз Юнус
19:01
В Киеве похоронили чернобыльского гида Кирилла Сергиенко, погибшего в Соледаре
18:47
Помещение Красного Креста, центр для детей с инвалидностью, 7 раненых: враг атакует гражданскую инфраструктуру Херсона
18:37
"Мы два дня сырую картошку ели": оккупанты об отсутствии обеспечения на фронте, - перехват ГУР
18:32
Из-за нехватки мест в больницах Горловки, всех раненых оккупантов с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку, - Генштаб
18:08
OPINION
Не Медведчук, так Захарченко...
18:02
Портников, Рябчук, Прохасько. Сборник эссе об украинской культуре вышел на английском языке
17:32
Милош Земан
Путина свергнут или военные, или бизнесмены, - президент Чехии Земан
17:32
Влияние русофильской позиции болгарского президента и трансляции передач из РФ. "Голос Украины" объяснил, почему в Болгарии поддерживают Россию
17:15
Интервью
Путин на 8-м десятке не справится с тем, куда сейчас катится Россия, - Фейгин
17:13
Эксклюзив
Зеленський и Санду
Украина и Молдова проводят продуктивную совместную работу на фоне войны, - экс-министр обороны Шалара
17:11
Российская армия увеличила количество кораблей в Черном море до 16, среди них шесть носителей "калибров"
16:57
Стало известно, сколько Мудрык будет зарабатывать в "Челси"
16:56
После обучения в Беларуси на Луганск отправился эшелон с новыми оккупантами и техникой, - Гаюн
16:51
Андрей Медведев (ЧВК Вагнера)
Командир одного из подразделений ЧВК Вагнера сбежал в Норвегию и готов свидетельствовать против Пригожина, - правозащитники
16:41
Аллегрова, Долина, Киркоров, Буйнов, Харатьян, Соседов. Указом Зеленского расширены санкции еще на 198 россиян
16:27
Мудрык за рекордную сумму перешел из "Шахтера" в "Челси"
16:16
Роман Зозуля
Украинский футболист Зозуля впервые сыграл в стартовом составе нового клуба в Испании
16:15
В Белгородской области сдетонировал склад боеприпасов: трое российских военных уничтожены, 13 ранены
16:06
OPINION
Ксенофобия: традиционно российский диагноз
15:38
"Не дадим вовлечь нас в еще один военный конфликт": министр культуры Грузии об отказе передать Украине оружие
15:36
Эксклюзив
В 2022 году бизнес стал поставлять Минобороны на 25–30% товаров больше, - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Непран
15:02
В Париже пройдет референдум по запрету услуг проката электросамокатов
14:59
Эксклюзив
350 тыс. украинцев встали на учет в службе занятости Германии, - президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Воскобойник
14:37
Джастин Трюдо
"Омерзительно и неприемлемо": канадский премьер Трюдо осудил атаку РФ на Днепр
14:28
Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад не медлить с оружием для Украины
14:16
Эксклюзив
Алексей Арестович
Арестович продвигает нарративы и тезисы Кремля, - эксперт по коммуникациям
14:15
Представительница США стала "Мисс Вселенная 2022"
14:09
OPINION
Мы не верим никому. Если, конечно, они не говорят, что нам нравится
14:01
На российской мине подорвались двое жителей Херсонщины
13:47
Обновлено
В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту, по меньшей мере, 40 погибших
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV