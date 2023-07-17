Слова президента, сказанные во время сегодняшнего интервью африканским журналистам, публикует спикер Зеленского Сергей Никифоров .

Он отметил, что владельцы кораблей готовы перевозить зерно, если Украина будет его предоставлять, а Турция будет пропускать.

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании - владельцы кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставку зерна", - приводит цитату спикер.

Президент пояснил, что было два соглашения: Украина - Турция - ООН и Россия - Турция - ООН.

"Поэтому когда Россия говорит, что она останавливает, - она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутеррешем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", - добавил Зеленский.

Глава государства заявил, что дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы к ООН и Турции для того, чтобы они ответили, готовы ли продолжать зерновую инициативу.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для продления соглашения оккупанты требовали:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением зернового соглашения на два года.

Впоследствии, 12 июля, Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения о продлении зернового соглашения. В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить зерновое соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.