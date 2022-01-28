Зеленский: нужно очень осторожно выражать мнение, что завтра будет война

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.



Зеленский сказал, что вероятность атаки была в 2021 году такая же, в 2020 году она была меньшей, в 2019 году после Нормандского формата еще меньшей.



"Я считаю, что это говорит о том, что все же надо очень осторожно выражать ежедневно, ежесекундно, что завтра будет война. Нельзя сказать, что война будет завтра или до конца февраля, или сказать, как это было в ноябре, война будет до конца года. А потом сказать, что война может быть в январе, в феврале. Я еще раз говорю, она может быть. К сожалению, и давайте здесь ставить три точки, но точно не ставить одну точку и говорить, что да, она будет", - заявил президент.



Зеленский провел параллель с фильмом производства Netflix "Don't look up" с Леонардо Ди Каприо, в котором власти США скрывали факт столкновения с Землей астероида в ближайшем будущем ради успешного проведения выборов.



"Мы должны смотреть не только вверх, но и под ноги. Мы можем потерять экономику нашего государства", - сказал глава государства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины бесстрашная армия, которая готова защищать государство.