Зеленский: новые санкции против России должны блокировать российскую атомную отрасль

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он подчеркнул, что оккупанты прикрываются Запорожской атомной станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец и устраивают провокации с обстрелами территории АЭС.

"Каждый день пребывания российского контингента на территории Запорожской АЭС и в соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу для Европы, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было. Конечно, на это должна быть мощная реакция. Украинские дипломаты и представители государств-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль", – сказал президент.

По словам Зеленского, отвечать за эти действия в международном суде будут все чиновники государства-террориста, а также те, кто им помогает.

"Это обязательно будет. А каждый российский военный, который либо стреляет по станции, либо стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки, для наших спецслужб, для нашей армии", - сказал он.

Президент также поблагодарил всех, кто защищает это направление и других, на которых продолжаются жестокие бои.

По данным Генштаба в Донецкой области продолжаются бои в направлении Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. ВСУ отразили атаки россиян на нескольких направлениях.

Также защитники Украины отразили наступление россиян и нанесли им потери на Харьковском направлении в районе Питомника и вблизи населенных пунктов в Херсонской области.

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