Почему Нетаньяху не хочет видеть Зеленского в Израиле? ("не ко времени"?).

1) Ибо персонально не симпатизирует (нет "химии").

2) Не хочет отвлекать мир от Израиля и возвращать ее Украине (парадоксально, но факт, что мы не являемся историей успеха для Нетаньяху).

3) В среду в Израиль прибудет Байден (и не желательно, чтобы они там пересекались с Зеленским).

Это все то, чего не хочется Нетаньяху, но не то, что на самом деле произойдет.

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При всей, очевидно, взаимной антипатии друг к другу, и Нетаньяху, и Зеленский могут сочетаться одинаковой политической судьбой — ответственностью перед историей уже после окончания войны.

Будущие исследователи найдут много сходств и параллелей. Но это будет потом.

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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