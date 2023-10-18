Зеленский - Нетаньяху: почему нет "химии"?
Оба лидера могут объединиться одинаковой политической судьбой – ответственностью перед историей уже после окончания войны
Почему Нетаньяху не хочет видеть Зеленского в Израиле? ("не ко времени"?).
1) Ибо персонально не симпатизирует (нет "химии").
2) Не хочет отвлекать мир от Израиля и возвращать ее Украине (парадоксально, но факт, что мы не являемся историей успеха для Нетаньяху).
3) В среду в Израиль прибудет Байден (и не желательно, чтобы они там пересекались с Зеленским).
Это все то, чего не хочется Нетаньяху, но не то, что на самом деле произойдет.
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При всей, очевидно, взаимной антипатии друг к другу, и Нетаньяху, и Зеленский могут сочетаться одинаковой политической судьбой — ответственностью перед историей уже после окончания войны.
Будущие исследователи найдут много сходств и параллелей. Но это будет потом.
Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины
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