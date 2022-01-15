Зеленский неожиданно отреагировал на отставку Шевченко из "Дженоа"
Президент Владимир Зеленский призвал Андрея Шевченко после отставки с должности главного тренера итальянской "Дженоа" возвращаться в Украину
Об этом Зеленский написал в Facebook.
Президент пожелал, чтобы неудача в "Дженоа" была лишь первым блином в начале большой тренерской карьеры.
"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера. Верим - не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", - призвал Зеленский.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.
Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где проиграла в дополнительное время 1:3.
С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.
- После этого стало известно, что Андрей Шевченко начал переговоры со сборной Польши.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.86
Покупка 27.86Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное