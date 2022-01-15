Зеленский неожиданно отреагировал на отставку Шевченко из "Дженоа"

Об этом Зеленский написал в Facebook.

Президент пожелал, чтобы неудача в "Дженоа" была лишь первым блином в начале большой тренерской карьеры.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет "первый клубный блин на нет" в начале большой карьеры великого тренера. Верим - не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", - призвал Зеленский.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" – на 19-й позиции.

Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла против "Милана" в Кубке Италии, где проиграла в дополнительное время 1:3.

С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.

Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.

После этого стало известно, что Андрей Шевченко начал переговоры со сборной Польши.

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