Зеленский: Необходимое количество танков у союзников есть, дискуссии нужно завершать решениями
Президент Владимир Зеленский говорит, что миру необходимо видеть реальность, а дискуссии о предоставлении Украине танков завершать решениями
Об этом он заявил в вечернем обращении 24 января.
"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти или десяти, или в пятнадцати танках. Потребность больше", - подчеркнул он.
Украинцы каждый день делают все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит, заметил он.
"Однако дискуссии нужно завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть. Когда будет необходим вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", - добавил президент.
- Ранее издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2. Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит 25 января во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.47Продажа 43.38
- Актуальное
- Важное