Об этом он заявил в вечернем обращении 24 января.

"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти или десяти, или в пятнадцати танках. Потребность больше", - подчеркнул он.

Украинцы каждый день делают все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит, заметил он.

"Однако дискуссии нужно завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов. Необходимое количество танков у союзников есть. Когда будет необходим вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение. Еще работаем ради этого", - добавил президент.

Ранее издание Spiegel сообщило о решении Германии одобрить предоставление Украине танков Leopard 2. Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит 25 января во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb