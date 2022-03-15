Зеленский: некоторые компании заявили, что ушли, но действительно просто выжидают, чтобы вернуться на российский рынок

Зеленский озвучил их во время выступившего на Joint Expeditionary Force, передает " Эспрессо. TV ".

"Некоторые компании заявили, что ушли, но на самом деле просто выжидают, чтобы вернуться на российский рынок. Их не волнует 97 убитых деток. Nestle продолжает торговать, они не считают сколько городов разрушено артиллерией. Philip Morris продолжает зарабатывать не обращают внимания на более чем на 800 российских ракет, которые уже ударили по Украине, Raiffeisen продолжают перечислять деньги, которые в России все в крови, а также те, кто сказал, что ушли с рынка, но никого не уволил. Это обман Украины и такой же, как с закрытым небом, никакого международного влияния на корпораций нет, если они игнорируют кровь, а мир ничего не может сделать в тот момент, когда продолжается самая старшая война со времен Второй мировой.Это нужно решать сейчас, пока война не пошла далее.Сакционная политика должна быть такова, чтобы никто даже не подумал идти войной.Должен быть запрет российского флота.Запрет пользоваться портами мира.Полное отключение российских банков от SWIFT . Признание РФ государством террористом. Эмбарго на любой торговле с Россией", - сказал Зеленский.

Напомним , крупнейший игрок на нефтяном рынке Норвегии прекращает торговать российской нефтью.

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