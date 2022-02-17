Зеленский: некоторые члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины зависит не только от украинской стороны, поскольку ему противодействуют некоторые страны-члены Альянса
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Мариуполь, передает Офис президента.
"Вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление. Главный вопрос - это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", - отметил Владимир Зеленский.
По его словам, Украина стремится вступить в НАТО для своей безопасности и в течение длительного времени движется в этом направлении, однако ближе к членству в Альянсе не становится.
"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран – членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", – подчеркнул президент.
Владимир Зеленский отметил, что Россия использует вопросы НАТО для оправдания размещения своих войск на украинской границе, а некоторые страны ЕС "подыгрывают им в этом".
"Но не нужно извращать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", - подчеркнул он.
Президент добавил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции и это выбор украинцев, однако вступление страны в Альянс зависит также от других стран.
"Но не выбор украинского народа относительно того, когда мы там (НАТО, – ред.) будем, потому что это не только от нас зависит – 30 стран должны единогласно согласовать это решение", – пояснил Владимир Зеленский.
Он сообщил, что сейчас власти не рассматривают вынесение вопроса о вступлении Украины в НАТО в референдум.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что нужно продолжать евроатлантический путь, несмотря на определенные оговорки.
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