Зеленский "не знал" о том, что Меркель встретится с Путиным перед визитом в Украину

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью "НВ", Washington Post, Liberation, Funke Media и российской "Новой Газете".



Он заявил, что не знал о факте встречи Меркель с президентом России Владимиром Путиным до визита в Украину, впрочем президент добавил, что спокойно относится к такой последовательности встреч Меркель.

"Я в целом очень спокойно отношусь, когда люди куда-то летают, если этот результат не влияет плохо, например, на наше государство. ... Но я не знал, что она будет у президента России, я думаю, что она, наверное, и не должна нам говорить, что она куда-то перелетает. Поэтому я уверен, что она прилетит с каким видением, с каким общим результатом ", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что не думает, "что к нам приедут еще раз, с какими подарками".



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"Будем снова прагматичными. Но иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный ... чем просто ничего не иметь. Поэтому я думаю, что у нее будет предложение о возможности ситуации безопасности по Nord Stream-2, то, что мне понятно. Например, какие-то гарантии, которые будут предлагать Россия по сохранению объема газа после 2024 украинской трубой т.д. ", - поделился он, добавив, что еще не знает всех вопросов, которые будут обсуждать с Меркель.

Отвечая на вопрос о том, каким будет его главное послание во время встречи с президентом США Джо Байденом и что Украине нужно от США, Зеленский заявил, что хотел бы получить "честные ответы" хотя бы на некоторые вопросы.

"Безопасность, экономика. И действительно у нас большая программа по флоту. И относительно реноваций в целом, перезагрузки в целом экономики страны. Там большая программа на $ 270 млрд. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов. ... Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка, поддержка ", - сказал Владимир Зеленский.

Также он заявил, что обсудит с Байденом "Северный поток-2".

"И, кстати, один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в сфере безопасности части нашего разговора с президентом Байденом на встрече, - именно будет касаться "Северного потока-2", потому что люди должны понимать вопросы достроить - это один вопрос, а потом надо еще после достройки имплементировать. Он еще не построен - пока 99%. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все ... Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет как захочет ", - заявил Зеленский.



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В то же время Зеленский заявил, что обижается, "когда говорят о коррупции в Украине в принципе", комментируя заявление президента США Джо Байдена о необходимости преодоления Украиной коррупции перед вступлением в НАТО.

"Я просто не люблю, когда та или иная страна имеет свои большие внутренние проблемы, чтобы закрывать свои внутренние проблемы, те или иные страны начинают говорить и показывать, что у тебя не так", - заявил он, добавив, что в Украине "сложная ситуация для коррупционеров "

"Такого количества различных органов, различных правоохранительных систем, различных следователей, различных независимых антикоррупционных бюро и органов нет ни в одной стране в Европе. Есть сравнительная таблица - в одной", - добавил он.