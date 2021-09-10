Зеленский не знает, есть ли у мира стратегия деоккупации Ялты

Об этом Зеленский заявил в Киеве на форуме YES, сообщает РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что семь лет форум под названием "Ялтинская европейская стратегия" проходит в Киеве.

"Ялта - еще далеко не Европа, она оккупирована. И есть ли в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву, мы не знаем. Возможно, это хорошая тема для следующего форума", - сказал Зеленский.

Yalta European Strategy - ежегодный форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES налаживает связи Украины с международными партнерами. Форумы YES начаты с 2004 года. По 2013 год встречи проводились в Ялте, после оккупации Крыма перенесены в Киев.