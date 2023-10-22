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OPINION

Зеленский не уйдет после второго срока...

Сергей Марченко
22 октября, 2023 воскресенье
14:07
Мнение

У него сформировалось ядро электората, которое искренне любит его и яростно бросается на любую критику в сторону кумира

В резонансной публикации Зои Казанжи главное не то, кто такая Зоя и не то, что президент тупой.

Для меня основное там – авторитаризм президента и, как следствие, диктатура.

Глубокая ирония судьбы состоит в том, что в борьбе демократий против диктатур авторитарная Украина воюет на стороне демократий.

Я уверен, что Зеленский не уйдет после второго срока. Власть ему откровенно нравится, и он не стесняется наслаждаться властью. У него есть все для его содержания.

После прихода к власти Зеленский уничтожил любую самостоятельность ВР, Кабмина, Нацбанка, СБУ, ДБР, НАБУ и других. Все решения принимаются в Офисе президента советниками советников, а государственные органы просто объявляют решения Зеленского как свои. В стране отсутствует политический процесс. Старые партии разгромлены, а молодые перспективные политики легли под Офис и изо всех сил стараются, чтобы их заметили на Банковой и дали кусок за лояльность.

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Главное, у Зеленского сформировалось ядро электората, искренне любящее его и яростно бросающееся на любую критику в сторону кумира. Если сказать людям, что нас ждет диктатура, они покрутят пальцем у виска: какая диктатура?? Зеленский не такой!!

К сожалению, такой. Об авторитаризме президента говорят не Марченко и Казанжи, а его собственные поступки. Это Зеленский вызвал на Банковую председателя НБУ Смолия и держал там до тех пор, пока он не написал заявление об отставке. Это Зеленский включил телемарафон, где хвалят только его. Это Зеленский выбросил из эфира оппозиционные телеканалы. Список очень велик и его можно продолжать бесконечно. Добавлю только, что в парламентской республике, которой мы являемся по Конституции, глава парламента имеет меньше полномочий, чем не только президент, а даже глава его канцелярии.

Опасность тоталитаризма не в том, что Зеленский будет править вечно, и мне придется видеть его на этом посту до конца жизни, а в неэффективности тоталитарных режимов.

Через 5-10 лет все здоровое будет вычищено из государственной службы. На их место придут лизоблюды, основная функция которых — радовать царя. Украина и ее благополучие будут даже не на втором, а на последних местах. Такая перспектива.

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Этот тренд может переломить только бизнес. У бизнеса есть еще 6 лет на финансирование и развитие партии среднего класса, которая единственная сможет противостоять диктатуре. Инвестиции в политику не являются издержками. Это инвестиция в будущее бизнеса. При диктатуре весь бизнес будет полугосударственным и кормить Офис будет гораздо дороже, чем свою партию.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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