Зеленский не уверен, что Путин "адекватно понимает, что происходит"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в готовности Владимира Путина делать выводы из войны в Украине
Об этом он сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
Журналисты спросили Владимира Зеленского, что бы он сказал Путину, если бы имел возможность встретиться с ним сейчас. Президент Украины заявил, что сомневается, что диктатор РФ адекватно воспринимает происходящее в Украине, а также подчеркнул, что эта трагедия касается не только нашего государства, но и общества России.
"Это очень сложно. Я не уверен, что он все адекватно понимает, что происходит. Я не уверен, что он готов делать выводы из этой трагедии, которую он принес нам, миру и своему обществу. Нет обратимости в этих действиях", - сказал Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас на Запорожской АЭС находится 500 российских боевиков, от которых зависит, будет ли ядерный взрыв.
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