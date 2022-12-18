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Главная война с Россией Зеленский не уверен, что Путин "адекватно понимает, что происходит"

Зеленский не уверен, что Путин "адекватно понимает, что происходит"

18 декабря, 2022 воскресенье
16:07
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в готовности Владимира Путина делать выводы из войны в Украине

Об этом он сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

Журналисты спросили Владимира Зеленского, что бы он сказал Путину, если бы имел возможность встретиться с ним сейчас. Президент Украины заявил, что сомневается, что диктатор РФ адекватно воспринимает происходящее в Украине, а также подчеркнул, что эта трагедия касается не только нашего государства, но и общества России.

"Это очень сложно. Я не уверен, что он все адекватно понимает, что происходит. Я не уверен, что он готов делать выводы из этой трагедии, которую он принес нам, миру и своему обществу. Нет обратимости в этих действиях", - сказал Зеленский.

  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас на Запорожской АЭС находится 500 российских боевиков, от которых зависит, будет ли ядерный взрыв.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Владимир Зеленский
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