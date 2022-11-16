Зеленский не сомневается, что в Польше упала не украинская ракета
Президент Владимир Зеленский не сомневается в том, что на территорию Польши упала не украинская ракета
Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в эфире телемарафона.
"Я не сомневаюсь в вечернем докладе мне лично - от командующего Воздушными силами до главнокомандующего Залужного - в том, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар", - сказал президент Украины.
По словам Зеленского, он не может не доверять украинским военным, а наших специалистов следует допустить к месту инцидента.
"Я хочу, чтобы мы были справедливыми, и если это было использование нашей ПВО, то я хочу этих доказательств. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть", - сказал Владимир Зеленский.
- 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничью с Украиной.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории и оценил вероятность повторения инцидента.
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