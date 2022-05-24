Зеленский не сбежал из Киева благодаря новой армии, созданной с нуля Порошенко, - автор книги "Дело Василия Стуса" Кипиани о заявлениях Медведчука

Об этом Кипиани написал в Facebook.

При этом журналист напомнил, что действующий президент Владимир Зеленский пришел к власти с лозунгом "прекратить стрелять" и обязан своей безопасностью армии, построенной во времена президентства Порошенко.

"Зеленский, ставший президентом с идеей "надо просто перестать стрелять", не сбежал из Киева только благодаря новой армии, которой не было в 2014-м и которую создали фактически с нуля Порошенко, Турчинов, Муженко. Это все, что я хочу сказать о видео с подонком Медведчуком.

В комментариях Кипиани назвал действия СБУ атакой на лидера крупнейшей проевропейской партии.

"Армия истекает кровью, а зеленые начинают атаку на лидера крупнейшей проевропейской партии", – написал Кипиани.

Справка: Виктор Медведчук, являвшийся адвокатом Василия Стуса и способствовавший осуждению поэта, добился в Дарницком райсуде Киева запрета распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Однако в марте 2021 года Апелляционный суд Киева отменил решение Дарницкого райсуда.

Партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука в адрес Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны агрессора.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал обнародование СБУ заявлений Медведчука "позорной спецоперацией, которая совершенно неуместна в военное время" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb