Зеленский: не понимаю, с кем говорить и о чем, я не уверен, что Путин жив

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая онлайн на "Украинском завтраке" в Давосе.

"И сегодня я не совсем понимаю с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее (зеленая ткань, помогающая с изменением фона на видео)... именно он там есть, и не до конца понимаю, что он жив. Или принимает ли он решение, или это кто-то другой? Что за круг лиц? У меня нет такой информации", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул: Россия должна для начала предложить кандидатов, с которыми будут проводиться переговоры, а затем делать заявления по ним.

"Я просто не совсем понимаю с кем мы имеем дело. Поэтому когда мы говорим о переговорах, то я не совсем понимаю с кем. Мне кажется сначала Россия должна найти "кого-то", а затем предложить что-то", - резюмировал глава государства.

Напомним, 16 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум. В этом году нет ни одного представителя России, что связано с войной в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что во время ежегодного форума в Давосе Украина будет лоббировать усиление глобального давления на РФ.

Вчера, 18 января, глава российского МИД Лавров заявил, что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и его плане мирного урегулирования войны РФ в Украине "не может быть и речи". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали и подчеркнули, что Москва категорически не заинтересована в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на экономическом форуме в Давосе подчеркнул , что сейчас не видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.

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