Зеленский не понимает, что встреча с Путиным может оказаться роковой и завершиться полномасштабным вторжением РФ в Украину, - российский оппозиционер Игорь Яковенко

Об этом независимый российский журналист, экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко заявил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .



"Встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не может ничего дать в принципе, поскольку у этих двух людей нет точки компромисса по главному вопросу. Если не говорить о Крыме и Донбассе, тогда нет предмета разговора для Украины. Если же говорить о Крыме и Донбассе, - для Путина нет точки компромисса. Очевидно, Путин будет говорить только два слова: Минские соглашения. В путинской версии - это та бумажка, реализация которой приведет к исчезновению Украины с политической карты мира. Но Украина не позволит себя ликвидировать: граждане поднимутся и сменят политическое руководство государства ", - отметил Яковенко.



Журналист отметил, что в случае смены политического руководства в Украине неизбежен вооруженный конфликт и полноценное вторжение России в Украину.



"Этот сценарий невозможен. Можно как угодно относиться к Зеленскому, но совершенно очевидно, что президент Украины на этот вариант пойти не может. Просто ощущение не то что политического, а физического самосохранения в этом случае сработает. Ни один из руководителей Украины не пойдет на этот вариант. А Путин будет говорить только об этом - только о Минских соглашениях. Агрессор будет о сделках говорить как тет-а-тет с Зеленским, так и в режиме Нормандского формата. И что самое главное, в нормандском формате Путину никто не сможет возразить, ведь так устроена ситуация вокруг Украины на сегодняшний день. Поэтому никакие встречи Путина и Зеленского не нужны в первую очередь украинской стороне ", - сказал Игорь Яковенко.



Вместе с тем, отметил гость программы, не следует забывать и о приобретенных за десятилетия работы в КГБ и ФСБ высокие профессиональные навыки Путина как вербовщика. Поэтому беседа с главой государства-агрессора может закончиться совсем нежелательно для Украины и ее лидера, добавил Яковенко, подчеркнув при этом, что Путин, собственно, и не собирается видеться с Зеленским ближайшее время.



Инициатива в данном случае, инициатива очень рискованная, отметил Игорь Яковенко, идет от Зеленского и продиктована соображениями внутриполитического плана.



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