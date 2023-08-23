Зеленский: не меняем территории на членство в каком-либо союзе

Об этом он сказал на брифинге во время заседания Крымской платформы.

Таким образом, президент ответил на вопрос журналиста, какой будет реакция Украины на ряд заявлений из некоторых государств, утверждающих, что вопрос послевоенной принадлежности Крыма "неоднозначен".

"У меня однозначная позиция – Крым это Украина, мы боремся за Крым и все другие временно оккупированные территории. Мы не меняем наши территории на какое-либо членство в каком-либо союзе", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что шантажировать Украину вступлением в НАТО в обмен на территории это "нечестный разговор".

"Менять НАТО на наши земли - это нечестный разговор. Это нечестный диалог и провокация", - сказал он.