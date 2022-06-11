Об этом сообщает Bloomberg .

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал, и у нас были данные, которые подтверждали, что Путин перейдет границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе.

7 июня директор национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что Джо Байден решил рассекретить разведывательные данные перед полномасштабным вторжением России в Украину, поскольку союзники скептически относились к возможности нападения.

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