Зеленский не хотел слышать предупреждения о российском вторжении, - Байден
Глава белого дома Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский считал преувеличением его предупреждения о неизбежном вторжении РФ
Об этом сообщает Bloomberg .
"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал, и у нас были данные, которые подтверждали, что Путин перейдет границу. Сомнений не было. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди. Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе.
- 7 июня директор национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что Джо Байден решил рассекретить разведывательные данные перед полномасштабным вторжением России в Украину, поскольку союзники скептически относились к возможности нападения.
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