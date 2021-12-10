Зеленский: "Не исключаю референдума по Донбассу, по Крыму, в целом по прекращению войны"

Об этом президент сказал в эфире телеканала "1+1".

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть по Донбассу, это может быть по Крыму, это может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что кто-то, какая страна будет нам предлагать те или иные условия", - сказал Зеленский.



Президент добавил, что сегодня у Украины точно нет никаких предложений. Также Зеленский подчеркнул, что от общества нет никаких секретов.



"Я бы с такими вещами не шутил, и точно секретов не имел бы. Потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса, касающиеся наших территорий. Но если будет какой-то сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 8 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум".

Во время пресс-конференции в мае 2021 года Зеленский заявил, что на всеукраинском референдуме могут поднять вопросы по ситуации на Донбассе.