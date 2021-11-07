Зеленский не думает о завтрашнем дне. Он напоминает купающегося ребенка, который играет в ванне самовлюбленности сегодня, - Портников

Об этом украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил на Еспресо.TV.



В частности, он сравнил масштабы противодействия команды Авакова "ворам в законе" с эффективностью санкций СНБО против этих лиц.



"Настоящая политика - это суды и приговоры, а санкции СНБО - это чтобы Зеленский мог купаться в своей ванне самовлюбленности. Есть ребенок, он в ванной, он там купается с уточкой маленькой, он там эту уточку нажимает, уточка пищит "пи-пи" .Это называется СНБО", - отметил Виталий Портников в программе "Субботний политклуб".



А есть море. Зеленский знает, что такое море. У него на берегу моря в Италии вилла.



Чтобы было ясно даже Зеленскому: вилла - на берегу моря, а уточка - в ванной, в квартире, в Киеве.



Так вот, когда суд и приговор - это морская стихия, от этого трудно уберечься, если это реальные приговоры, реальные следователи, реальные полицейские, реальные действия. Тогда, конечно, если это "воры в законе", ты попадаешь в совершенно иную ситуацию, а если против тебя санкции СНБО - ну, ладно, это же не судебные решения”, - пояснил Портников.







Кроме того, по словам Портникова, Зеленский не мыслит стратегически, не думает о завтрашнем дне.



"Предвидеть - это не для Зеленского. Зеленский ничего не предвидит. Зеленский, мне кажется, в понедельник не предвидит, что будет во вторник. Он живет в понедельник, ему нравится. Аплодисменты, аплодисменты... "Огромное спасибо, огромное спасибо". Это понедельник... А потом будет вторник... Аплодисменты, аплодисменты... "Огромное спасибо, огромное спасибо". А вы хотите, чтобы человек что-то предвидел?!



Он купается в лучах собственной самовлюбленности, самолюбования. И больше ничем за четыре с лишним десятилетия своей жизни не занимался. Кроме этой ванны", - подытожил Виталий Портников.



Следует отметить, что за провал общенациональной вакцинации украинцев, по мнению Портникова, тоже отвечает лично Зеленский и его люди. Они ведь могли вовремя позаботиться и о наличии вакцин, и об обеспечении действенной медийной поддержки процесса массовых прививок, поскольку медиа является их специальностью, это то, что у них получается лучше всего.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Кроме того, по словам Портникова, Зеленский не мыслит стратегически, не думает о завтрашнем дне."Предвидеть - это не для Зеленского. Зеленский ничего не предвидит. Зеленский, мне кажется, в понедельник не предвидит, что будет во вторник. Он живет в понедельник, ему нравится. Аплодисменты, аплодисменты... "Огромное спасибо, огромное спасибо". Это понедельник... А потом будет вторник... Аплодисменты, аплодисменты... "Огромное спасибо, огромное спасибо". А вы хотите, чтобы человек что-то предвидел?!Он купается в лучах собственной самовлюбленности, самолюбования. И больше ничем за четыре с лишним десятилетия своей жизни не занимался. Кроме этой ванны", - подытожил Виталий Портников.Следует отметить, что за провал общенациональной вакцинации украинцев, по мнению Портникова, тоже отвечает лично Зеленский и его люди. Они ведь могли вовремя позаботиться и о наличии вакцин, и об обеспечении действенной медийной поддержки процесса массовых прививок, поскольку медиа является их специальностью, это то, что у них получается лучше всего.