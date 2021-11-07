Зеленский не думает о завтрашнем дне. Он напоминает купающегося ребенка, который играет в ванне самовлюбленности сегодня, - Портников
Владимира Зеленского, в отличие от экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, нельзя назвать профессиональным политиком
Об этом украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил на Еспресо.TV.
В частности, он сравнил масштабы противодействия команды Авакова "ворам в законе" с эффективностью санкций СНБО против этих лиц.
"Настоящая политика - это суды и приговоры, а санкции СНБО - это чтобы Зеленский мог купаться в своей ванне самовлюбленности. Есть ребенок, он в ванной, он там купается с уточкой маленькой, он там эту уточку нажимает, уточка пищит "пи-пи" .Это называется СНБО", - отметил Виталий Портников в программе "Субботний политклуб".
А есть море. Зеленский знает, что такое море. У него на берегу моря в Италии вилла.
Чтобы было ясно даже Зеленскому: вилла - на берегу моря, а уточка - в ванной, в квартире, в Киеве.
Так вот, когда суд и приговор - это морская стихия, от этого трудно уберечься, если это реальные приговоры, реальные следователи, реальные полицейские, реальные действия. Тогда, конечно, если это "воры в законе", ты попадаешь в совершенно иную ситуацию, а если против тебя санкции СНБО - ну, ладно, это же не судебные решения”, - пояснил Портников.
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