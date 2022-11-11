Об этом Зеленский сказал в интервью CNN .

"Я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они – оккупанты. И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации - ни от Путина, ни от кого-либо еще", - подчеркнул президент.

В то же время он указал, что настаивает на возвращении всех территорий Украины, включая Крым, для восстановления справедливости.

Россия упорно не признает себя агрессором, поворачивая один и тот же нарратив - о якобы защите людей от "преступного режима Зеленского". Так, 10 ноября заместитель председателя совета федерации РФ Константин Косачев заявил , что "специальная военная операция" в Украине на самом деле является гуманитарной и гуманистической миссией.

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