Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией при условии, что она признает себя оккупантом
Об этом Зеленский сказал в интервью CNN .
"Я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они – оккупанты. И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации - ни от Путина, ни от кого-либо еще", - подчеркнул президент.
В то же время он указал, что настаивает на возвращении всех территорий Украины, включая Крым, для восстановления справедливости.
- Россия упорно не признает себя агрессором, поворачивая один и тот же нарратив - о якобы защите людей от "преступного режима Зеленского". Так, 10 ноября заместитель председателя совета федерации РФ Константин Косачев заявил , что "специальная военная операция" в Украине на самом деле является гуманитарной и гуманистической миссией.
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