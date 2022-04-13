English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зеленский назвал странам Запада "конкретный перечень оружия", которое критически необходимо украинской армии

Зеленский назвал странам Запада "конкретный перечень оружия", которое критически необходимо украинской армии

13 апреля, 2022 среда
17:22
война с Россией

Украине срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты

Об этом президент Украины сообщил во время обращения.

"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести до ваших правительств, администраций президентов, руководителей ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", - рассказал глава государства.

Нам срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:

  • артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды (калибр 152 мм) – комога больше;
  • реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
  • танки (Т-72, американские или германские аналоги);
  • системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
  • боевая авиация.

"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией. Дайте Украине оружие сейчас, чтобы победить это зло", - подчеркнул Владимир Зеленский.

  • Напомним, с подобным обращением сегодня выступил и министр обороны Украины Алексей Резников: "Дайте нам инструменты, и мы завершим дело".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Зеленский
Читайте также:
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
12 апреля, 2022 вторник
Усик отказался сразиться с Джошуа в Великобритании
Валерій Залужний
Автор
11 апреля, 2022 понедельник
Укусить Залужного. Как трепливые головы ОПУ пытаются втянуть армию в политические игрища
12 апреля, 2022 вторник
Путин очень неуверен, он на грани психологического поражения, – Горбач
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.88
  • EUR
    Покупка 31.72
    Продажа 32.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 апреля
17:43
гривны
Для беженцев из Украины в ЕС введут льготный режим обмена гривни на валюту
17:36
Федоров: в чатбот еВраг послали 31 заявку с фото и видео российских убийц из Бучи, Ирпеня и Гостомеля
17:28
Оксана Марченко
"Он не нарушал никаких законов": жена Медведчука Марченко просит Зеленского отпустить мужа
17:20
Он не является гражданином России и не имеет отношения к "специальной военной операции", - спикер Путина о возможном обмене Медведчука
17:17
Эксклюзив
С начала войны в Украине уничтожено 23 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений, - замглавы Укравтодора
17:14
Казахстан отказался проводить в этом году военный парад ко Дню Победы
17:01
Первые из 20 австралийских бронетранспортеров Bushmaster для Украины уже были доставлены в ЕС
16:52
Эксклюзив
Максим Розумный: Карма Медведчука
16:51
Погибшие на днях в Краматорске не были членами президентской семьи, цель номер один для врага – это все мы, - Елена Зеленская
16:47
Дайте нам инструменты и мы завершим дело, - Резников призвал предоставить Украине оружие дальнего действия
16:40
Харьковщина получила от Польши 33 контейнера продовольствия, - ОГА
16:38
Новые антироссийские санкции от Великобритании: запрет на импорт чугуна и стали и экспорт квантовых технологий
16:29
На веб-странице ГСЧС заработала интерактивная карта мест обнаружения взрывоопасных предметов
16:29
нефть
Крупнейший в мире независимый трейдер нефти Vitol Group полностью прекратит торговлю нефтепродуктами из России, - Bloomberg
16:12
"Из танцевального зала - в бомбоубежище": как маленькая киевлянка в Хмельницкой области продолжает танцевать даже под звуки сирены
16:05
ГСЧС показала видео спасения щенка из-под завалов после обстрела в Донецкой области
16:04
С Харьковского частного зоопарка "Фельдман Экопарк" успешно эвакуировали всех животных
15:52
ОБСЕ
Многочисленные инциденты являются военными преступлениями: ОБСЕ опубликовала отчет о нарушении международного гуманитарного права россиянами в войне с Украиной
15:50
Кипр лишил "золотых" паспортов 21 россиянина из ближайшего окружения Путина
15:46
ЕС
Совет ЕС утвердил транш помощи Украине в 500 млн евро, предназначенный для поддержки ВСУ вооружением
15:33
ВСУ сбили два российских самолета в Харьковской области, - глава ОВА Синегубов
15:29
Организаторы Книжного Арсенала отменили мероприятие в 2022 году
15:21
Голливудский актер Лев Шрайбер начал варить борщ для украинских беженцев в Перемышле
15:21
Протест в нижнем и со "окровавленными" ногами: в Эстонии устроили акцию против массовых изнасилований украинских женщин и детей российскими солдатами
15:14
Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов и ищут, с каким еще имуществом россиян это можно сделать
15:06
Эксклюзив
Медведчука можно обменять, если Путин скажет, что россияне на войне своих кумов не бросают, - Бобиренко
14:59
Эммануель Макрон
Нежелание Макрона признать геноцид украинцев после откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает, - МИД Украины
14:46
Британия добавила в санкционный список более 200 физлиц и компаний, в том числе Медведчука
14:38
Зеленский пригласил эстонских специалистов присоединиться к работе общей группы, которая будет расследовать военные преступления армии РФ в Украине
14:36
Эксклюзив
Я бы не спешил обменивать Медведчука, прежде всего, нужно провести процессуальные действия, — экс-руководитель Службы внешней разведки
14:35
Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО, - Svenska Dagbladet
14:24
В Мариуполе оккупанты хотят провести "парад победы" на 9 мая, — советник мэра
14:22
Європейська Солідарність
Каждый, кто сотрудничал с врагом, должен быть привлечен к ответственности - "Европейская Солидарность"
14:16
Эксклюзив
Унижение Медведчука - большая пощечина для Путина, - Ягун
14:05
Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО в ближайшие недели, – премьер
14:02
Украина похожа на IT-компанию, а Россия – на ржавый советский танк, - Федоров о цифровой блокаде
14:02
Новости компаний
С первых дней войны сеть АЗК "БРСМ-Нефть" выделила 335 000 л горючего для заправки транспорта ВСУ, ГСЧС, скорой помощи, полиции и ТРО
13:54
На юге Украины россияне активно ведут воздушную разведку, наносят артиллерийские удары и распространяют фейки об успехе войны против украинцев
13:43
В Кремле отреагировали на предложение об обмене пленных на Медведчука
13:31
российские войска
Россия наращивает военные силы на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области, - "Схемы"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV