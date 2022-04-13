Зеленский назвал странам Запада "конкретный перечень оружия", которое критически необходимо украинской армии
Украине срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты
Об этом президент Украины сообщил во время обращения.
"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести до ваших правительств, администраций президентов, руководителей ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", - рассказал глава государства.
Нам срочно нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:
- артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
- артиллерийские снаряды (калибр 152 мм) – комога больше;
- реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
- танки (Т-72, американские или германские аналоги);
- системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);
- боевая авиация.
"Мы просим весь мир объединиться и помочь нам в борьбе с этой жестокой агрессией. Дайте Украине оружие сейчас, чтобы победить это зло", - подчеркнул Владимир Зеленский.
- Напомним, с подобным обращением сегодня выступил и министр обороны Украины Алексей Резников: "Дайте нам инструменты, и мы завершим дело".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное