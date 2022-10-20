Зеленский назвал самые трудные направления на фронте

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 20 октября.

"Ситуация на передовой остается тяжелой. Особенно на Донбассе - то же Бахмутское направление - и на некоторых направлениях на Юге. Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", - подчеркнул он.

В течение 20 октября российские оккупационные войска совершали обстрелы на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. ВСУ поразили два района сосредоточения российской техники и склады с боеприпасами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb