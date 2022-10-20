Зеленский назвал самые трудные направления на фронте
Президент Украины сказал, что тяжелее всего на Бахмутском направлении на Донбассе, а также некоторых направлениях на Юге
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 20 октября.
"Ситуация на передовой остается тяжелой. Особенно на Донбассе - то же Бахмутское направление - и на некоторых направлениях на Юге. Но держим позиции. Защищаем нашу землю. Постепенно двигаемся, вытесняя врага. И обязательно обеспечим Украине победу", - подчеркнул он.
- В течение 20 октября российские оккупационные войска совершали обстрелы на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. ВСУ поразили два района сосредоточения российской техники и склады с боеприпасами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное