Об этом Зеленский сказал в обращении.

"Все, что мы делаем, все, что делает государство, подчинено одной задаче – дать каждому нашему воину больше возможностей драться, дать каждому нашему городу больше безопасности", – сказал президент.

Зеленский также отметил ряд подразделений, противостоящих оккупантам на востоке и юге Украины.

"54-я и 92-я отдельные механизированные бригады – ребята, спасибо вам за стойкость и силу в Бахмуте. 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и наши пограничники, которые сражаются за Бахмут вместе со всеми подразделениями сил обороны и безопасности... Спасибо вам, воины! Спасибо и за храбрость и за пополнение нашего обменного фонда. 15-й отдельный полк и 1-я президентская бригада оперативного назначения Национальной гвардии – я благодарю вас за результаты в боях за города Донетчины! Пограничники Харьковщины – благодарю вас за крепкое противодействие врагу! 406-я отдельная артиллерийская бригада и 131-й отдельный разведбат – спасибо вам, воины, за оборону Херсонщины! Спасибо за мощные ответы на вражеские удары по украинским городам", - сказал Зеленский.