Зеленский назвал приоритетную задачу государства и отметил ряд подразделений, дающих отпор оккупантам
Президент Владимир Зеленский назвал задачей государства усиление возможностей военных для ведения боевых действий и обеспечение безопасности городов Украины
Об этом Зеленский сказал в обращении.
"Все, что мы делаем, все, что делает государство, подчинено одной задаче – дать каждому нашему воину больше возможностей драться, дать каждому нашему городу больше безопасности", – сказал президент.
Зеленский также отметил ряд подразделений, противостоящих оккупантам на востоке и юге Украины.
"54-я и 92-я отдельные механизированные бригады – ребята, спасибо вам за стойкость и силу в Бахмуте. 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии и наши пограничники, которые сражаются за Бахмут вместе со всеми подразделениями сил обороны и безопасности... Спасибо вам, воины! Спасибо и за храбрость и за пополнение нашего обменного фонда. 15-й отдельный полк и 1-я президентская бригада оперативного назначения Национальной гвардии – я благодарю вас за результаты в боях за города Донетчины! Пограничники Харьковщины – благодарю вас за крепкое противодействие врагу! 406-я отдельная артиллерийская бригада и 131-й отдельный разведбат – спасибо вам, воины, за оборону Херсонщины! Спасибо за мощные ответы на вражеские удары по украинским городам", - сказал Зеленский.
- Напомним, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 15 марта Россия потеряла в Украине по меньшей мере 161 520 военных.
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