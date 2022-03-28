Зеленский назвал, при каком условии Украина готова пойти на нейтралитет и безъядерный статус
Украина готова обсуждать и разрабатывать документ, который будет фиксировать внеблоковость Украины и ее безъядерный статус, но только на условиях подлинных гарантий безопасности, а не уровня Будапештского дискредитировавшего себя меморандума
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами российских СМИ, сообщает Цензор. НЕТ, передает " Еспресо. TV ".
"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы к такому. Это самый главный пункт. Это был первый важный пункт для России, насколько я помню. И насколько мне вспоминается, они из-за этого начали войну… Поэтому этот пункт является пунктом гарантий безопасности для Украины, а поскольку они говорят, что это и для них гарантии безопасности, он мне понятен, и его обсуждают, он глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так дальше. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезное соглашение", — заявил Зеленский.
- Напомним , Зеленский о переговорах с РФ: действенные гарантии безопасности для Украины – обязательны
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