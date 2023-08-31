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Зеленский назвал нужное Украине количество истребителей F-16

31 августа, 2023 четверг
20:42
Война с Россией F-16

Украинским воздушным силам в общей сложности нужно около 160 истребителей, чтобы не давать России возможности доминировать в воздухе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью португальскому вещателю RTP.

Таким образом, Украине необходима еще сотня истребителей в дополнение к уже обещанным 50-60 самолетам F-16, которые должны прибыть в начале 2024 года.

Глава государства выразил сожаление по поводу того, что эта помощь в авиации предоставляется "позднее, чем он хотел", и что российское доминирование в небе до сих пор является "абсолютным".

По словам президента, истребители должны заработать в украинском небе в начале следующего года. Этот вопрос сложен, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также много специализированного обслуживания. Он также отметил, что истребители Украине нужны для обороны и защиты мирного населения, а не для контрнаступления.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 9 августа заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также заявила, что президент Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16.

Впоследствии определили и первую группу из восьми украинских пилотов, которые примут участие в тренировках на истребителях F-16, еще 20 – сначала усовершенствуют знание английского языка.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

12 августа в Белом доме заявили , что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Еспресо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав авиакоалции, принимают коллегиальное решение.

Позже президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16. В тот же день советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

20 августа Владимир Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов. К так называемой авиационной коалиции также присоединилась Греция. Страна будет тренировать украинских пилотов.

Также стало известно, что Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не успевают с процессом обучения.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пребывания в Киеве подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16 и присоединиться к тренировке пилотов. Также правительство Норвегии сообщило, что страна передаст Украине ракеты IRIS-T.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время выступления на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее" заявила , что страна будет пытаться передать самолеты как можно быстрее.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил , что Португалия присоединится к обучению украинских пилотов на F-16.

Впоследствии стало известно , что Пентагон планирует начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре: сначала они будут учить английский язык, а затем начнут летные учения.

На польском заводе планируется производить 70-80% конструкции корпуса истребителей F-16 до конца следующего года.

Вечером среды, 30 августа, стало известно, что часть украинских пилотов уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке на F-16.

В этот день Румыния и Нидерланды договорились о создании тренировочного центра для украинских пилотов F-16.

Владимир Зеленский
F-16
оружие для Украины
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