Зеленский назвал новые репрессии россиян против крымских татар местью за "Крымскую платформу"

Об этом Зеленский написал в twitter.

Таким образом он отреагировал на похищение ФСБ в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы " Крымской платформы ". Все задержанные должны быть освобождены!" - написал Зеленский.