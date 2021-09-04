Зеленский назвал новые репрессии россиян против крымских татар местью за "Крымскую платформу"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые репрессии российской оккупационной власти против крымских татар местью за "Крымскую платформу"
Об этом Зеленский написал в twitter.
Таким образом он отреагировал на похищение ФСБ в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы " Крымской платформы ". Все задержанные должны быть освобождены!" - написал Зеленский.
- Напомним, в субботу, 4 сентября 2021 года, в жилище первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в селе Первомайское, Симферопольского района, российские силовики провели обыски .
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