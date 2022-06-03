Об этом президент Украины говорил во время видеообращения.



"В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом, с новым словом. И это слово "война". 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание "полномасштабная война".

И в течение ста дней мы находили или получали, видели или хотели стереть другие слова. Их немного. Они разные. Но отражают, что мы пережили", – отметил Зеленский.



"Больные слова. И те, которые действительно дают нам надежду. Все – важны. Все будет правильно вспомнить именно сегодня. Сто дней – сто слов. Прежде всего это два слова: "наши герои". То есть прежде всего люди, которые с ночи на 24 февраля и до сегодняшнего дня обороняют наше государство, а далее – украинские слова: "паляница", "Вооруженные Силы", "Стугна", "Казак", "Змеиный" и, конечно, "Чернобаевка" – это одно слово, которое звучало уже много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах", — сказал президент.



Он также упомянул международную помощь и поддержку и назвал "иностранные слова, ставшие родными для Украины".



"Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлинк", "Жешув" и, конечно, "лендлиз" – еще одно слово, всего лишь одно, но отражающее 100 дней борьбы, сто дней дипломатии, сто дней поддержки", – заявил президент.



"Ежедневно у нас появлялись слова, которые для каждого и каждой теперь гораздо больше, чем просто слова. Трудные слова. "Гостомель", "Бородянка", "Ахтырка", "Чернигов», "Харьков", "Херсон", "Изюм", "Мелитополь", "Мариуполь" и "Азовсталь". А вместе с ними – "армия", "арта", "морпехи", "пограничники", "разведка", "нацгвардейцы", "полиция", "тероборона", "авиация", "наши героические летчики"). А также слово "призрак". Призрак Киева. Который уничтожал врагов и оставался в живых.

Все эти слова мы могли и не слышать столько раз за всю нашу жизнь, сколько слышим за эти сто дней. И каждый раз, когда мы их слышим, знаем: именно они дают нам время и возможность жить столько, сколько нам отведено. Отведено Богом. А не врагом", — подытожил Зеленский.

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