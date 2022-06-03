Зеленский назвал наиболее употребляемые слова за 100 дней войны с Россией
"Наши герои", "паляница", "Вооруженные Силы", "Стугна", "Казак", "Змеиный", "Чернобаевка". Зеленский назвал наиболее употребляемые за 100 дней войны слова
Об этом президент Украины говорил во время видеообращения.
"В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом, с новым словом. И это слово "война". 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание "полномасштабная война".
И в течение ста дней мы находили или получали, видели или хотели стереть другие слова. Их немного. Они разные. Но отражают, что мы пережили", – отметил Зеленский.
"Больные слова. И те, которые действительно дают нам надежду. Все – важны. Все будет правильно вспомнить именно сегодня. Сто дней – сто слов. Прежде всего это два слова: "наши герои". То есть прежде всего люди, которые с ночи на 24 февраля и до сегодняшнего дня обороняют наше государство, а далее – украинские слова: "паляница", "Вооруженные Силы", "Стугна", "Казак", "Змеиный" и, конечно, "Чернобаевка" – это одно слово, которое звучало уже много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах", — сказал президент.
Он также упомянул международную помощь и поддержку и назвал "иностранные слова, ставшие родными для Украины".
"Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлинк", "Жешув" и, конечно, "лендлиз" – еще одно слово, всего лишь одно, но отражающее 100 дней борьбы, сто дней дипломатии, сто дней поддержки", – заявил президент.
"Ежедневно у нас появлялись слова, которые для каждого и каждой теперь гораздо больше, чем просто слова. Трудные слова. "Гостомель", "Бородянка", "Ахтырка", "Чернигов», "Харьков", "Херсон", "Изюм", "Мелитополь", "Мариуполь" и "Азовсталь". А вместе с ними – "армия", "арта", "морпехи", "пограничники", "разведка", "нацгвардейцы", "полиция", "тероборона", "авиация", "наши героические летчики"). А также слово "призрак". Призрак Киева. Который уничтожал врагов и оставался в живых.
Все эти слова мы могли и не слышать столько раз за всю нашу жизнь, сколько слышим за эти сто дней. И каждый раз, когда мы их слышим, знаем: именно они дают нам время и возможность жить столько, сколько нам отведено. Отведено Богом. А не врагом", — подытожил Зеленский.
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