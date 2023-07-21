Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована
Президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью украинских военных и заявил, что он должен быть полностью нейтрализован
Об этом он заявил на Аспенском форуме безопасности , пишет CNN.
"Для нас это враждебный объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - отметил лидер государства.
Он также подчеркнул, что целью Украины является освобождение Крыма от российских оккупантов, потому что это суверенная территория государства и неотъемлемая часть украинского народа.
По словам президента, Крымский мост это не просто логистический путь из-за того, что им питают войну боеприпасами, и это делается каждый день.
Взрыв на Крымском мосту: что произошло
Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.
Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.
А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.
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