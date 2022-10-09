Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

Он подчеркнул необходимость ускорения предоставления Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны.

"Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины - это и есть тот единственно возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир", - сказал президент.

9 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины ускорить поставки систем противоракетной и противовоздушной обороны. "Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", - написал Кулеба.

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