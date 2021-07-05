Зеленский назвал деоккупации Крыма одним из главных приоритетов внешней политики Украины
Деоккупация Крыма является одним из ключевых приоритетов для Украины
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках форума "Украина 30. Международная политика", передает Радио Свобода.
"Каждый разговор и контакт с нашими иностранными коллегами я использую для формирования поддержки нашего государства. В топе внешнеполитических приоритетов остается деоккупация Крыма. Преобразовавращение Крыма в военную базу полностью разрушает архитектуру безопасности в регионе", - заявил Зеленский.
Учитывая это, Украина инициировала создание "Крымской платформы" - формата для усиления международного давления на Россию
По словам Зеленского, в мире растет напряженность и количество конфликтов, а отдельные государства навязывают международные подходы другим, в результате чего происходит "эрозия мирового порядка".
"Наша цель основная - противодействовать этому в контексте только собственных национальных интересов. А наш главный национальный интерес - это мир не где-то, а мир на нашей земле. И это моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины - самый высокий приоритет нашей работы", - подчеркнул он.
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