Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. оккупанты тратят все доступные им ресурсы, – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их", - сказал Зеленский.

Президент также отметил успешные действия бойцов трех штурмовых бригад ВСУ на восточном фронте.

"Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов на Донбассе. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", - сказал Зеленский.

7 декабря председатель Северодонецкой РА Роман Власенко назвал Кременную плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины.

21 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватового до Кременной.

24 Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из Сватового.

26 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ ведут бои с оккупантами под Кременной, а российское командование переместилось в оккупированное Рубежное.

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