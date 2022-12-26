Зеленский назвал болезненной ситуацию на восточном фронте и отметил успехи трех бригад ВСУ
Президент Владимир Зеленский назвал "тяжелой и болезненной" ситуацию на фронте в восточных областях Украины и поблагодарил военных за сдерживание и отражение вражеского нашествия
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. оккупанты тратят все доступные им ресурсы, – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их", - сказал Зеленский.
Президент также отметил успешные действия бойцов трех штурмовых бригад ВСУ на восточном фронте.
"Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов на Донбассе. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", - сказал Зеленский.
- 7 декабря председатель Северодонецкой РА Роман Власенко назвал Кременную плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины.
- 21 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватового до Кременной.
- 24 Гайдай заявил, что россияне вывезли оккупационную администрацию из Сватового.
- 26 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ ведут бои с оккупантами под Кременной, а российское командование переместилось в оккупированное Рубежное.
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