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Зеленский назвал болезненной ситуацию на восточном фронте и отметил успехи трех бригад ВСУ

26 декабря, 2022 понедельник
22:48
война с Россией

Президент Владимир Зеленский назвал "тяжелой и болезненной" ситуацию на фронте в восточных областях Украины и поблагодарил военных за сдерживание и отражение вражеского нашествия

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. оккупанты тратят все доступные им ресурсы, – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение. И я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их", - сказал Зеленский.

Президент также отметил успешные действия бойцов трех штурмовых бригад ВСУ на восточном фронте.

"Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов на Донбассе. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", - сказал Зеленский.

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