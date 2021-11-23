Зеленский назначил заместителем Ермака экс-руководителя "Запорожстали" Ростислава Шурму

Об этом сообщает сайт ОПУ .



В новой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.



"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – сказал Шурма.



Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове, окончил Киево-Могилянскую академию по специальности "экономика и предпринимательство" и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория").



В 2012-2019 гг. Шурма занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь", принадлежащего холдингу Рината Ахметова "Метинвест".



В апреле 2015 года Шурму избрали главой Запорожской региональной организации "Оппозиционного блока". От этой партии он шел на парламентские выборы в 2019 году.



В феврале 2020 года политсовет Запорожской региональной организации "Оппозиционного блока" удовлетворил заявление Шурмы о сложении полномочий руководителя организации.



Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".



Ранее заместителем главы ОПУ работала Юлия Свириденко, которую 4 ноября Верховная Рада назначила первым вице-премьер-министром - министром экономики.



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