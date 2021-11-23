Зеленский назначил заместителем Ермака экс-руководителя "Запорожстали" Ростислава Шурму
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя ОПУ экс-гендиректора "Запорожстали", экс-главу Запорожской региональной организации "Оппозиционного блока" Ростислава Шурму
Об этом сообщает сайт ОПУ .
В новой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.
"Среди приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", – сказал Шурма.
Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове, окончил Киево-Могилянскую академию по специальности "экономика и предпринимательство" и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория").
В 2012-2019 гг. Шурма занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь", принадлежащего холдингу Рината Ахметова "Метинвест".
В апреле 2015 года Шурму избрали главой Запорожской региональной организации "Оппозиционного блока". От этой партии он шел на парламентские выборы в 2019 году.
В феврале 2020 года политсовет Запорожской региональной организации "Оппозиционного блока" удовлетворил заявление Шурмы о сложении полномочий руководителя организации.
Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Ранее заместителем главы ОПУ работала Юлия Свириденко, которую 4 ноября Верховная Рада назначила первым вице-премьер-министром - министром экономики.
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