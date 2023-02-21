Зеленский назначил украинских послов в Португалии, Гвинее-Бисау и Судане
Во вторник 21 февраля президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Португалии, Гвинее-Бисау и Судане
Об этом говорится в указах №83/2023 , №84/2023 и №85/2023, обнародованных на сайте главы государства.
Согласно им, назначены Чрезвычайные и Полномочные послы Украины в Португалии, Гвинее-Бисау и Судане.
В частности, Марина Михайленко стала послом в Португальской Республике.
Представителя Украины в Республике Сенегал Юрия Пивоварова избрали по совместительству в Республике Гвинея-Бисау.
Также посол в Арабской Республике Египет Николай Нагорный назначен и в Республике Судан.
- Напомним, 21 февраля правительство назначило волонтера Виталия Дейнегу и экс-посла Андрея Шевченко заместителями министра обороны Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.3
Покупка 39.3Продажа 39.93
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное