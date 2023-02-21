Зеленский назначил украинских послов в Португалии, Гвинее-Бисау и Судане

Об этом говорится в указах №83/2023 , №84/2023 и №85/2023, обнародованных на сайте главы государства.

Согласно им, назначены Чрезвычайные и Полномочные послы Украины в Португалии, Гвинее-Бисау и Судане.

В частности, Марина Михайленко стала послом в Португальской Республике.

Представителя Украины в Республике Сенегал Юрия Пивоварова избрали по совместительству в Республике Гвинея-Бисау.

Также посол в Арабской Республике Египет Николай Нагорный назначен и в Республике Судан.