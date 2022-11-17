Зеленский назначил трех глав военных администраций на Николаевщине и одного на Донетчине
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил трех глав военных администраций Николаевской области и одного в Донецкой
Об этом говорится в распоряжении на сайте главы государства.
Распоряжением №305 Зеленский назначил начальником Снигиревской городской военной администрации Баштанского района Николаевской области Ивана Кухту.
Главой Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района стал Максим Каравай согласно указу №304.
Радион Завадский возглавляет Гороховскую сельскую военную администрацию Баштанского района Николаевской области - распоряжение №303.
Также президент Украины назначил начальником Светлодарской городской военной администрации Бахмутского района Донецкой области Александра Гордиенко. В соответствии с распоряжением №301.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 4 военных администраций в Херсонской области. А 10 ноября назначил руководителей трех вновь созданных военных администраций в Каховке, Голой Пристани и Крестовке Херсонской области.
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