Зеленский назначил трех глав военных администраций на Николаевщине и одного на Донетчине

Об этом говорится в распоряжении на сайте главы государства.

Распоряжением №305 Зеленский назначил начальником Снигиревской городской военной администрации Баштанского района Николаевской области Ивана Кухту.

Главой Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района стал Максим Каравай согласно указу №304.

Радион Завадский возглавляет Гороховскую сельскую военную администрацию Баштанского района Николаевской области - распоряжение №303.

Также президент Украины назначил начальником Светлодарской городской военной администрации Бахмутского района Донецкой области Александра Гордиенко. В соответствии с распоряжением №301.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 4 военных администраций в Херсонской области. А 10 ноября назначил руководителей трех вновь созданных военных администраций в Каховке, Голой Пристани и Крестовке Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb