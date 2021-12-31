Зеленский назначил Сухачева главой ДБР
В пятницу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований
Об этом говорится в указе президента №691, передает Эспрессо.TV.
"В соответствии с частью третьей статьи 10, частью первой статьи 11 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" постановляю: назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований", - говорится в документе.
Сухачев был назначен главой ДБР сроком на пять лет. С сентября 2020 года он был исполняющим обязанности директора бюро.
- Напомним, конкурсная комиссия по отбору главы ДБР объявила победителя конкурса 30 декабря.
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