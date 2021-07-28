Зеленский назначил Синайко заместителем главы Службы внешней разведки

Об этом говорится в указе .



"Назначить Синайко Олега Александровича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.



23 июля Зеленский освободил Валерия Кондратюка от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на его место Александра Литвиненко.

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