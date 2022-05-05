Зеленский назначил шесть послов Украины в девяти странах мира
Новые дипломаты будут отправлены в Словению, Северную Македонию, Черногорию, Румынию, ОАЭ, на Кубу, а также в Либерию, Кот-д'Ивуар и Гвинейскую Республику
Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа об увольнении послов и семь – о назначении новых.
Михаил Бродович был уволен с должности посла Украины в Словении. На его место назначен Андрей Таран, который до ноября 2021 был министром обороны.
Наталья Задорожнюк уволена с должности посла Украины в Северной Македонии, на ее это место назначена Лариса Дир.
Указом президента Олега Герасименко назначен послом Украины в Черногории, а Игорь Прокопчук - послом Украины в Румынии.
Президент также подписал указ о назначении Ирины Костюк послом в Республике Куба.
Также посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был назначен послом по совместительству в Либерии, Кот-д'Ивуаре и Гвинейской Республике.
Дмитрий Сеник назначен послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.
Кроме того, Александр Нечитайло был уволен с должности посла Украины в Малайзии, а также с должности посла в Республике Филиппины и Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.
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