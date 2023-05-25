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Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы СБУ

25 мая, 2023 четверг
14:42
Украина

Президент Владимир Зеленский 25 мая назначил главе Службы безопасности Украины Василию Малюку нового заместителя. Им стал луганчанин Сергей Наумюк

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа.

Известно, что Сергей Наумюк родом из Луганска. Учился в Луганском институте внутренних дел МВД Украины по специальности "Правоведение", а затем в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля по специальности "Финансы". Является кандидатом юридических наук по специальности "Обеспечение государственной безопасности", занимался преподавательской деятельностью и писал научные работы.

Наумюк возглавлял подразделение детективов НАБУ и был одним из кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро. По данным СМИ, у комиссии по назначению директора НАБУ возникли вопросы относительно российского паспорта родителей Наумюка.

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СБУ
Владимир Зеленский
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