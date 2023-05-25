Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем главы СБУ

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа.

Известно, что Сергей Наумюк родом из Луганска. Учился в Луганском институте внутренних дел МВД Украины по специальности "Правоведение", а затем в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля по специальности "Финансы". Является кандидатом юридических наук по специальности "Обеспечение государственной безопасности", занимался преподавательской деятельностью и писал научные работы.

Наумюк возглавлял подразделение детективов НАБУ и был одним из кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро. По данным СМИ, у комиссии по назначению директора НАБУ возникли вопросы относительно российского паспорта родителей Наумюка.