Зеленский назначил руководителя миссии Украины при НАТО

Об этом говорится в указе на сайте президента .



"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в документе.



Наталья Галибаренко - дипломат.

С 2000 года работала на должностях атташе и третьего секретаря Кабинета министра иностранных дел Украины, третьего и второго секретаря Представительства Украины при ЕС.

В 2006-2007 годах - главный консультант Департамента европейской и евроатлантической интеграции Главной службы внешней политики Секретариата президента Украины.

В 2007-2009 годах - заведующая сектором по обеспечению работы заместителя главы МИДа

В 2009-2012 годах - начальник отдела по вопросам сотрудничества в политической, безопасной и оборонной отраслях Департамента Европейского Союза МИДа Украины.

С октября 2012-го по март 2014 года - заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия).

С 9 марта 2014 года по август 2015-го - первый заместитель министра иностранных дел.

С 26 августа 2015 года - посол Украины в Великобритании.



С 25 сентября 2015 года - постоянный представитель Украины при Международной морской организации (IМО) по совместительству.

20 июля 2020 года освобождена от должности посла в Британии.