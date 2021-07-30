Зеленский назначил руководителя миссии Украины при НАТО
Наталья Галибаренко стала главой миссии Украины при Североатлантическом Альянсе
Об этом говорится в указе на сайте президента .
"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в документе.
Наталья Галибаренко - дипломат.
С 2000 года работала на должностях атташе и третьего секретаря Кабинета министра иностранных дел Украины, третьего и второго секретаря Представительства Украины при ЕС.
В 2006-2007 годах - главный консультант Департамента европейской и евроатлантической интеграции Главной службы внешней политики Секретариата президента Украины.
В 2007-2009 годах - заведующая сектором по обеспечению работы заместителя главы МИДа
В 2009-2012 годах - начальник отдела по вопросам сотрудничества в политической, безопасной и оборонной отраслях Департамента Европейского Союза МИДа Украины.
С октября 2012-го по март 2014 года - заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене (Австрия).
С 9 марта 2014 года по август 2015-го - первый заместитель министра иностранных дел.
С 26 августа 2015 года - посол Украины в Великобритании.
С 25 сентября 2015 года - постоянный представитель Украины при Международной морской организации (IМО) по совместительству.
20 июля 2020 года освобождена от должности посла в Британии.
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