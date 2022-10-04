Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций на деоккупированной Харьковщине
Владимир Зеленский назначил начальников 13 военных администраций, созданных в Харьковской области
Об этом идет речь в распоряжениях президента Украины от 4 октября.
Так, согласно распоряжениям, начальниками образованных военных администраций назначены:
Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна;
Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович;
Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич;
Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна;
Липецка сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич;
Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович;
Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич;
Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич;
Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич;
Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич;
Боровская поселковая военная администрация – Тертышиный Александр Владимирович;
Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич;
Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.
Ранее, 1 октября, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Зеленский образовал упомянутые 13 военных администраций.
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