Об этом идет речь в распоряжениях президента Украины от 4 октября.

Так, согласно распоряжениям, начальниками образованных военных администраций назначены:

Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна;

Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович;

Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич;

Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна;

Липецка сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич;

Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович;

Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич;

Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич;

Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич;

Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич;

Боровская поселковая военная администрация – Тертышиный Александр Владимирович;

Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич;

Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.

Ранее, 1 октября, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" Зеленский образовал упомянутые 13 военных администраций.

4 октября сообщили о том, что на Харьковщине ВСУ уволили Боровскую Андреевку и Богуславку

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