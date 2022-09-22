Об этом говорится в соответствующем указе №661/2022 на сайте президента.

"С целью обеспечения должного международного расследования и привлечения к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, разработку и подготовку предложений по созданию специального международного трибунала", - говорится в сообщении.

Руководителем рабочей группы назначен глава Офиса президента Андрей Ермак, заместителем и координатором - заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

Также в состав вошли главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя Офиса президента Олег Гавриш, директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева, генеральный директор директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Александр Карасевич, руководитель кабинета руководителя Офиса президента Елена Ковальская, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, министры иностранных дел Дмитрий Кулеба, юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, генпрокурор Андрей Костин, народные депутаты Александр Качура, Денис Маслов, Мария Мезенцева, Александра Уснинова и Елена Хоменко.

Рабочая группа будет работать над созданием Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.