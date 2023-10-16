Зеленский назначил представителей в Совещательную группу по отбору судей Конституционного суда

Об этом говорится на сайте главы государства .

Согласно указу №691/2023 членом Совещательной группы экспертов стала директор Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Оксана Васильченко, по ее согласию.

Также по этому указу ее заместителем избран заведующий кафедрой теории права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Игоря Процюка.

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Как уже сообщалось, 20 августа вступил в силу закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины №3277-ІХ.

По этому закону в течение 6 лет кандидатами в КС будет заниматься Совещательная группа экспертов, в состав которой входят шесть человек: одно лицо, назначенное президентом, одно лицо, назначенное Верховной Радой, одно лицо, назначенное съездом судей (для первого состава Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения делает Совет судей), один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии, два человека, назначенных Верховным судом.

Что предшествовало

Верховная Рада приняла закон об отборе судей КСУ, который является требованием для членства Украины в ЕС еще 27 июля.

1 августа глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что до 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий отбор судей Конституционного суда, который важен для начала переговоров о вступлении в ЕС.