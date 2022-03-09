Зеленский назначил послов в Канаде, Австралии и Египте

Фотокопии указов разместил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, передает Эспрессо.TV .

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Канаде Юлию Ковалев, которая до назначения работала заместителем руководителя Офиса президента, а также являлась членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Предыдущего посла Андрея Шевченко президент уволил с должности еще в августе 2021 года.

Также президент назначил послом Украины в Австралии. Им стал Василий Мирошниченко, являющийся совладельцем компании CFC Consulting, участником Ассоциации "Профессиональное правительство", директором и главой украинского представительства Украинско-Британского Сити Клуба, соучредителем "Европейского молодежного парламента – Украина".

Послом Украины в Египте назначен Николай Нагорный, ранее возглавлявший украинские диппредставительства в Ливии и Тунисе.

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